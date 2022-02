NBA All-Star, ecco chi parteciperà al 3-point contest

Sono stati ufficializzati nella notte italiana i partecipanti agli eventi dell’All-Star Saturday in quel di Cleveland. Per la gara del tiro da tre punti spicca in particolare il nome di Karl Anthony Towns, che rappresenta la quota ‘stretch five’ di quest’edizione.

MTN Dew 3-point contest: cosa c’è da sapere

Quando si disputa

Notte italiana febbraio tra sabato 19 e domenica 20 febbraio. Sarà preceduta dal Taco Bell Skills Challenge e seguita dall’AT&T Slam Dunk Contest. Secondo la scansione sopra indicata, il programma degli eventi avrà inizio alle 2:00.

Come funziona: le regole della competizione

60” per round, cinque carrelli, con cinque palloni ciascuno, collocati in diverse zone del campo lungo l’arco da tre punti. Un punto per ciascun canestro realizzato. Ogni giocatore può decidere dove sistemare il carrello money ball a seconda della zona lui più congeniale. In caso di canestro realizzato, una money-ball raddoppia il punteggio del singolo tentativo (2 punti). Confermata anche la MTN Dew Zone (due tentativi, 3 punti ciascuno in caso di canestro). I tre migliori punteggi al termine del round eliminatorio valgono l’accesso alla finale, che si ripete con la medesima formula.

Chi difende il titolo nella Gara del tiro da tre punti?

Steph Curry siede sul trono dei tiratori All-Star. Ha già vinto la competizione due volte in carriera (2015, 2021).Nella finale dello scorso anno s’impose su Jayson Tatum e Devin Booker con un punteggio di 28 nel round finale. Nelle fasi eliminatorie aveva fatto addirittura meglio stabilendo un punteggio record (31).

Chi parteciperà all’edizione 2022 del 3-point contest

Le statistiche riportate in tabella sono aggiornate all’8 febbraio 2022 (fonte nba.com/stats).