Risultati NBA, Phila e Dallas battono un colpo: serie riaperte

Finalmente “libero” dal protocollo NBA relativamente alla delicata commozione cerebrale, Joel Embiid è sceso in campo in Gara 3 contro Miami con una maschera sul viso per proteggere la frattura orbitale e con il legamento del pollice destro ancora infortunato. Il centro ha in qualche modo rinvigorito Phila che ha regolato Miami con il punteggio di 99-79. In 36 minuti di gioco, Embiid ha registrato 18 punti e 11 rimbalzi. Intorno a lui Danny Green ha aggiustato il tiro dalla lunga distanza con 21 punti e 7/9 da dietro l’arco, Tyrese Maxey ha messo a referto altri 21 punti (tutti nel 2° tempo) e 6 assist, mentre James Harden ha chiuso con 17 punti (15 nel 1° tempo ), 8 rimbalzi, e 7 assist. Bam Adebayo, 24 punti in Gara 1 e 23 in Gara 2, è stato tenuto a 5 punti nel 1° tempo e ha chiuso con 9 punti totali. Jimmy Butler ha firmato 33 punti e 9 rimbalzi, mentre Tyler Herro è l’unico altro giocatore degli Heat (dominato 44-35 sul rimbalzo) ad aver superato quota 10 punti (14). Kyle Lowry (0 punti con 0/4 dal campo) è tornato a disposizione dopo 4 partite saltate. I Sixers non hanno mai vinto una serie di cui hanno perso le prime 2 partite. Gara 4 si giocherà domenica, sempre a Philadelphia.

Con una difesa solida e il solito Luka Doncic, Dallas ha vinto in Gara 3 contro i Suns, riaprendo la serie all’American Airlines Center. Doncic ha chiuso con 26 punti, 13 rimbalzi e 9 assist, Jalen Brunson 28 punti, 4 rimbalzi e 5 assist e Reggie Bullock 15 punti. Difficoltà in cabina di regia per Chris Paul (12 punti, 7 rimbalzi, 4 assist) nel primo tempo. Il leader dei Suns, 37 anni appena compiuti, ha perso 7 palloni prima dell’intervallo. Non aveva mai registrato così tante palle in metà partita di una gara Playoff. Jae Crowder è stato il capocannoniere della squadra con 19 punti, mentre Devin Booker ha chiuso con soli 18 punti (e 6 assist). Deandre Ayton ha registrato inutilmente una doppia doppia da 16 punti e 11 rimbalzi.

Philadelphia 76ers – Miami Heat 99-79 (PHI conduce la serie 2-1)

Dallas Mavericks – Phoenix Suns 103-94 (PHO conduce la serie 2-1)