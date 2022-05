Cadono ancora i Philadelphia 76ers che, ancora orfani di Joel Embiid, vedono la serie andare sul 2-0 per i Miami Heat. Il ritorno in campo del centro camerunense è incerto, con Doc Rivers che spera di riaverlo al più presto e suona la carica in vista di Gara 3.

Senza Joel Embiid i 76ers si sono affidati a DeAndre Jordan come centro, mentre Tyrese Maxey (34 punti per lui), James Harden e Tobias Harris hanno cercato di non far affondare la barca di Philly. Nel post partita, Doc Rivers ha parlato della prestazione della squadra, di Gara 3 e del ritorno del suo centro titolare:

“Non so quando torna Embiid, l’altro giorno abbiamo parlato e stava bene, ma probabilmente ci sono tanti step da fare e lui non è ancora pronto per affrontarli. Davvero non so quando torna, dobbiamo solo aspettare e vedere. Oggi ci sono cose che mi sono piaciute molto, come le transizioni e il modo di far circolare la palla, ma se da tre hai 8/30 è dura portare a casa il risultato: c’è una grande differenza tra noi e loro, è lì che è stata vinta la partita. Riguarderemo la partita, correggeremo gli errori e saremo pronti per Gara 3”

