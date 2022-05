Mercato NBA, James Harden potrebbe non esercitare la Player Option

James Harden è ‘scappato’ dai Brooklyn Nets per andare in Pennsylvania e continuare a rincorrere il sogno di vincere un titolo. L’accoppiata con Embiid ha portato i Philadelphia 76ers a un altro livello, rendendoli una vera e propria contender. E questo sodalizio potrebbe continuare a lungo. Forse, fino al termine della carriera del Barba.

Strategie contrattuali

Il numero 1 di Philly, pur di rimanere, potrebbe rinunciare a qualche milione sul suo conto in banca. L’indiscrezione arriva dall’insider di The Athletic Sam Amick, secondo cui James Harden potrebbe rinunciare alla Player Option da 47 milioni di dollari per firmare un contratto lungo, ma meno oneroso. La firma su un contratto che potrebbe non essere max è una porta aperta:

“Quando i 76ers lo hanno preso, le informazioni a disposizione erano che [James Harden] sarebbe stato potenzialmente disposto a prendere meno. Ovviamente, lo sapete, nessuno lo conosce meglio di Daryl Morey.”

Tuttavia, l’ex Houston Rockets non sta performando al massimo delle sue potenzialità. Da molto tempo sembra un giocatore più lento e, da quando è approdato a Philadelphia, ha una media di ‘soli’ 21 punti. Un dato sorprendente, per certi versi, se rapportato alle sue capacità. Non è da escludere, quindi, che sia la stessa dirigenza dei 76ers a proporgli un contratto non al massimo salariale. Ma il futuro dovrebbe essere, con ogni probabilità, ancora insieme.

