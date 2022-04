NBA, Karl-Anthony Towns: “Grazie a questa stagione sono tornato ad amare il basket”

I Minnesota Timberwolves sono reduci dalla sconfitta decisiva per 106-114 contro i Memphis Grizzlies in Gara-6 del primo turno dei playoff NBA. Nonostante l’eliminazione, la stagione appena conclusa resta molto positiva per i Timberwolves, i quali sono riusciti a conquistare i playoff passando per il torneo play-in.

A seguito della definitiva esplosione di Anthony Edwards, la franchigia può finalmente guardare al prossimo futuro con fiducia e speranza. Il leader della squadra Karl-Anthony Towns ha così commentato la stagione appena vissuta:

“Grazie a questa stagione sono tornato ad amare il basket. Questa città mi ha sempre dimostrato affetto e per questo le sarò grato in eterno. Sono molto contento del percorso che abbiamo fatto e di aver avuto l’opportunità di condividere il campo con tutti questi ragazzi talentuosi. Sono certo che riusciremo a compiere il definitivo salto di qualità durante la prossima stagione.”

Come è noto, a seguito della scomparsa della madre a causa del Covid-19, Towns attraversò un momento di grande difficoltà. Inoltre, in un’intervista dichiarò di non riuscire più ad amare il basket. Sicuramente, giocare per un squadra all’epoca senza molte ambizioni non era d’aiuto.

Tuttavia, l’esplosione di diversi giovani prospetti e il grande lavoro di coach Chris Finch, hanno permesso al centro di ritrovare la giusta fiducia e lasciarsi alle spalle il momento complicato. Con l’imminente firma all’estensione contrattuale, Towns è pronto a dichiarare amore eterno alla sua città.

