NBA, Donovan Mitchell giura fedeltà a Utah

Dopo l’eliminazione al primo turno patita dai suoi Utah Jazz per mano dei Dallas Mavericks, Donovan Mitchell ha affermato di voler proseguire la propria carriera a Salt Lake City, smentendo le voci di mercato che hanno recentemente aizzato l’ipotesi di una sua possibile dipartita.

Intervenuto al microfono di Sarah Todd, giornalista di Desert News, l’ex giocatore di Louisville, dopo aver commentato con disappunto l’ennesima sconfitta prematura in postseason, ha manifestato con chiarezza i suoi pani futuri, lanciando anche appelli non troppo velati alla dirigenza dei Jazz:

“Non mentirò: questa sconfitta ha un peso specifico devastante per me. Uscire per l’ennesima volta dal tabellone della posteseason prima ancora che i Playoff entrino nella fase decisiva fa malissimo. Sono un vincente, competitivo all’inverosimile in qualsiasi ambito, e non posso semplicemente assicurare che ci riproveremo tra un anno tanto per usare parole di circostanza. Le voci di mercato mi fanno sorridere, perché voglio rimanere un giocatore dei Jazz a lungo; giocare davanti a questo pubblico è irrinunciabile”.

Continua Mitchell:

“A questa squadra manca oggettivamente qualcosa, ma, se il mercato estivo dovesse aggiungere al roster una serie di rinforzi di alto profilo, sono certo che potremo ambire al titolo sin dalla prossima stagione. Al tempo stesso, anche le trattive in uscita andranno ponderate con cura, perché urge un importante cambiamento organico qui e non mi riferisco ai giocatori di punta”.

Dal momento che la guardia sarà legata contrattualmente ai Jazz almeno sino all’estate 2025 (quando potrà riscattare o declinare una player option da $37 milioni), Tony Jones di The Athletic certifica l’assoluta centralità di Mitchell in relazione al progetto di Utah. Al contrario, lo stesso Jones ritiene decisamente più verosimile una dipartita estiva di Rudy Gobert, lungi dall’essersi dimostrato la spalla ideale della guardia anche a livello comportamentale. Per il centro francese, benché sotto contratto con i Jazz fino al 2026, si sarebbero già fatte avanti numerose franchigie, decise a sobbarcarsi il faraonico contratto di Gobert pur di aggiungere centimetri alla propria difesa in area.

