Risultati NBA, Chris Paul è perfetto e Phoenix vince, passano anche Toronto e Dallas

I Philadelphia 76ers hanno passato il primo turno dei Playoff NBA 2022, eliminando i Toronto Raptors ed evitando così una sanguinosissima Gara 7. Joel Embiid ha raccolto 33 punti, 10 rimbalzi e 3 stoppate, James Harden 22 punti, 6 rimbalzi e 15 assist, Tyrese Maxey 25 punti e Tobias Harris 19 punti e 11 rimbalzi. Philadelphia affronterà Miami al secondo turno, con Gara 1 in programma lunedì in Florida. Toronto, guidata da Chris Boucher (25 punti, 10 rimbalzi), Pascal Siakam (24 punti, 6 falli), Gary Trent Jr. (19 punti) e Scottie Barnes (18 punti) ha perso al 1° turno per la prima volta dal 2015.

Dallas vince contro Utah e supera il 1° turno dei playoff dal 2011. Luka Doncic (24 punti di cui 10 nel 3° quarto, 9 rimbalzi, 8 assist, 2 stoppate, 2 palle rubate) ha trascinato i suoi alla vittoria, insieme a Brunson (24 punti) e Spencer Dinwiddie (19 punti). Dall’altra parte a nulla sono serviti i 23 di Mitchell. Anche Phoenix ha chiuso la contesa per 4-2 contro New Orleans. Chris Paul ha chiuso con un perfetto 14/14 al tiro, per un totale di 33 punti, conditi da 5 rimbalzi e 8 assist. Devin Booker – tornato a disposizione dopo l’infortunio in Gara 2 – ha totalizzato solo 13 punti. Deandre Ayton dal canto suo ha chiuso con 22 punti, 7 rimbalzi e 4 assist. Phoenix (60% ai tiri) incontrerà il vincitore della serie tra Dallas.

Toronto Raptors – Philadelphia 76ers 97-132

New Orleans Pelicans – Phoenix Suns 109-115

https://www.youtube.com/watch?v=udvYzJA_u2Q

Utah Jazz – Dallas Mavericks 96-98