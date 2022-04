Risultati NBA, Golden State e Milwaukee chiudono le proprie serie: out Denver e Chicago

I Milwaukee Bucks raggiungono il secondo turno senza preoccupazioni dominando ancora una volta i Bulls in Gara 5 e chiudendo la propria serie 4-1. I Bucks affronteranno così i Boston Celtics in semifinale di Conference. Giannis Antetokounmpo ha dominato ancora una volta con 33 punti, 9 rimbalzi e 3 assist, ben supportato dal collettivo con altri 5 giocatori che hanno segnato almeno 10 punti, inclusa un’ottima prestazione da parte di Pat Connaughton (20 punti e 6/ 9 dall’arco) e Grayson Allen (13 punti e 3/3 da 3 punti). Bobby Portis ha aggiunto 14 punti e 17 rimbalzi, mentre Jrue Holiday ha firmato 10 punti e 9 assist.

Gli Warriors hanno piegato i Denver Nuggets, in casa, vincendo 102-98 in Gara 5. I californiani hanno fatto la differenza nell’ultimo quarto, rimontando 8 punti di svantaggio. Le due squadre erano ancora in parità a 2’26” dalla fine, ma Stephen Curry e soprattutto Gary Payton II hanno chiuso il match. Gli uomini di Steve Kerr avanzano così al secondo round e affronteranno il vincitore della serie tra Grizzlies e Wolves. Stephen Curry ha chiuso la contesa firmando 30 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. Gary Payton II, autore di un grande match uscendo dalla panchina, ha terminato con 15 punti, 3 rimbalzi, 3 assist e 2 palle rubate. Dall’altra parte, il solito Nikola Jokic ha registrato 30 punti, 19 rimbalzi, 8 assist e 2 stoppate.

Milwaukee Bucks – Chicago Bulls 116-100

Golden State Warriors – Denver Nuggets 102-98