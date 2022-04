NBA, Victor Oladipo fattore per il passaggio dei Miami Heat

Senza Kyle Lowry, alla seconda gara consecutiva out per un piccolo stiramento, e con un Jimmy Butler fuori dalle rotazioni per un’infiammazione al ginocchio poco prima di Gara 5, non tutti avrebbero scommesso sulla vittoria dei Miami Heat sugli Atlanta Hawks. Invece i ragazzi della Florida superano 97-94 gli avversari e passano al secondo turno Playoff a Est guidati da un ritrovato Victor Oladipo.

L’ex Pacers, tornato da poche settimane a disposizione di coach Spoelstra dopo un lungo infortunio al quadricipite, non ha fatto rimpiangere le importanti assenze. 23 punti, 3 assist e 3 rubate per lui, oltre che la firma per il lob al compagno Bam Adebayo che ha chiuso partita e serie nel minuto finale. Una prestazione incoraggiante per gli Heat. che sanno di poter contare su un potenziale All-Star da aggiunger ad un sistema già ben rodato.

Victor Oladipo led the @MiamiHEAT to the Game 5 W in his first playoff start since August 24th, 2020!@VicOladipo: 23 PTS, 3 STL

The @MiamiHEAT have advanced to the Eastern Conference Semifinals! #HEATCulture pic.twitter.com/MbVZa0HBOZ

— NBA (@NBA) April 27, 2022