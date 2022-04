NBA, grana Bulls: fuori anche Alex Caruso

Non sarà una Gara 5 facile, per usare un eufemismo, quella dei Chicago Bulls. Sotto 3-1 nella serie contro i Milwaukee Bucks e attesi quindi da una sfida da dentro-o-fuori contri i campioni NBA in carica, i Bulls dovranno fare i conti con due assenze molto pesanti, che potrebbero rivelarsi decisive per le sorti della partita. Quelle di Alex Caruso e di Zach LaVine.

Caruso e LaVine out

L’assenza di Zach LaVine per la partita di questa notte era diventata di dominio pubblico già nelle scorse ore, anticipata dall’insider Shams Charania. LaVine è infatti entrato nel protocollo anti-Covid della lega, nel quale resterà fino a data da destinarsi. I Bulls non potranno quindi fare i conti sui suoi quasi 20 punti di media tenuti nelle quattro sfide contro Milwaukee.

La novità di giornata è però un’altra assenza pesante, quella dell’ex Lakers Alex Caruso. Alle prese con un duro colpo al volto subito nella scorsa Gara 4, Caruso sta seguendo il concussion protocol della lega e dovrà quindi rinunciare a scendere in campo nella partita del Fiserv Forum di stanotte. L’ennesimo problema in una stagione sfortunata e costellata da diversi infortuni.

