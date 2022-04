I Philadelphia 76ers vedono riaprirsi la loro serie contro i Toronto Raptors: trascinati da Pascal Siakam, che registra 23 punti e dieci rimbalzi, i canadesi vincono Gara 5 e accorciano lo svantaggio portando la serie sul 3-2. Con il pollice rotto e un’evidente stanchezza Joel Embiid torna a casa con 20 punti e 11 rimbalzi, numeri inutili di fronte alla sconfitta: ora Philly deve tornare a combattere.

Joel Embiid: “Harden deve essere più aggressivo. Dobbiamo solo fare meglio”

Una sconfitta che riapre complica i piani dei 76ers, anche se per Joel Embiid – deluso dalla sua prestazione in difesa – la situazione non è così grave come sembra, chiedendo al suo compagno James Harden di essere più aggressivo:

“In difesa sono stato terribile, non ci sono scuse. Devo solo metterci più energia e muovermi meglio: devo concentrarmi nell’essere il migliore. James ha bisogno di essere più aggressivo e deve essere se stesso, è quello che dico dall’inizio della stagione: non è compito mio, magari spetta all’allenatore parlarci e dirgli di tirare di più. Tutti siamo stati meno aggressivi in attacco: penso che risolveremo presto la situazione, c’è un motivo se abbiamo vinto tre partite di fila. La ricetta è sempre la stessa: essere migliori in difesa, prendere i rimbalzi e attaccare il più possibile, dobbiamo solo fare meglio”

Joel Embiid not afraid to hold himself accountable after a rough Game 5: pic.twitter.com/RX6TxNGfIo — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) April 26, 2022

Doc Rivers: “Toronto ha dominato per tutta la partita”

Joel Embiid non è il solo a esserci rimasto male per la sconfitta contro i Raptors, anche Doc Rivers esprime la sua amarezza riconoscendo, però, i meriti della squadra avversaria:

“Toronto oggi ha ottenuto tutto ciò che voleva, gli riusciva tutto: non penso che abbiano giocato bene solo nel secondo quarto, hanno dominato per tutta la partita. Sono stati più fisici per tutta la notte, hanno giocato con più intensità per tutta la notte: hanno trasformato il gioco in un lento slugfest, ma ogni volta che potevano correre correvano. Sono stati più bravi di noi, dobbiamo lavorare per difenderci meglio”

Doc Rivers brutally honest about his team's fight tonight: pic.twitter.com/y0mHLZXe0U — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) April 26, 2022

