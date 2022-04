NBA, Steve Kerr su KO Warriors: “Falli e palle perse chiave di Gara 4”

27 falli di squadra. È riassunta in questo numero, secondo Steve Kerr, la sostanza di Gara 4 per i Golden State Warriors. Niente sweep, ma ora primo match point casalingo.

Di seguito un passaggio delle dichiarazioni del coach al termine della sfida alla Ball Arena di Denver:

“Credo che la [chiave della] partita siano stati i nostri falli. Abbiamo parlato di quanto sia importante non concedere punti facili in questa serie per poi andare in campo aperto. Se fai fallo non riesci a giocare al tuo ritmo e finisci per lasciare [agli avversari] 29 punti dalla linea del tiro libero. […] Il sesto fallo di Draymond? Non ho visto il replay, ma è sempre una accumulo di falli. Ovviamente si è rivelato cruciale perché sopratutto nel finale di una Gara Playoff in trasferta è uno dei migliori giocatori nella lega. Ciò detto […] abbiamo iniziato a giocare troppo tardi dopo una prima metà di gara davvero non all’altezza, tra falli e palle perse. Ci è voluto tempo per ingranare e […] Denver ha meritato di vincere.”