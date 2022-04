Risultati NBA, Denver vince col brivido e tiene aperta la serie contro Golden State

I Denver Nuggets e Nikola Jokic non sono ancora in vacanza. In una Gara 4 che hanno dominato quasi dall’inizio alla fine – e nonostante il ritorno (119-119) degli Warriors nelle battute finali – i Nuggets hanno strappato la vittoria grazie ai canestri decisivi di Monte Morris e Will Barton. Vincono 126-121 e ottengono il diritto di giocarsi una Gara 5 a San Francisco che si preannuncia davvero spettacolare.

Per i padroni di casa, chiaramente super la prestazione di Nikola Jokic con 37 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Bene Monte Morris con 24 punti, così Aaron Gordon con 21 punti. Segnaliamo anche un bottino di 10 punti e 4 rimbalzi – in 10 minuti di gioco – per DeMarcus Cousins. Dall’altra parte, a nulla sono serviti i 33 punti e 8 assist di Stephen Curry, così come i 32 di un super Klay Thompson. Bene anche Wiggins con 20 punti, mentre Draymond Green ha chiuso con una doppia doppia da 13 punti e 11 rimbalzi, prima di essere espulso per 6 falli.

Denver Nuggets – Golden State Warriors 126-121

