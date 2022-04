Risultati NBA, Phoenix ancora male, NOLA pareggia la serie; Miami OK

Nella notte, in Louisiana i Pelicans, guidati da Brandon Ingram (30 punti, 4 rimbalzi, 5 assist), Jonas Valanciunas (26 punti, 15 rimbalzi, 4 assist), CJ McCollum (18 punti, 9 rimbalzi) ed Herb Jones (13 punti, 2 rimbalzi, 3 assist, 3 stoppate e 2 palle rubate) hanno pareggiato la serie contro Phoenix grazie ad un grande 2° tempo (69-52). Ancora senza la loro stella Devin Booker (bicipite femorale), i Suns non hanno potuto questa volta fare affidamento su un exploit a fine partita di Chris Paul. Il playmaker è stato tenuto a 4 punti e 11 assist. Deandre Ayton ha chiuso come capocannoniere della sua squadra con 23 punti (e 8 rimbalzi) mentre JaVale McGee è stato perfetto dalla panchina con 14 punti – 7/7 dal campo – e 4 rimbalzi.

Ancora una volta Trae Young (9 punti, 5 assist, 5 palloni persi) è stato soffocato dalla difesa avversaria. Gli Hawks, così, hanno perduto nettamente Gara 4 contro Miami, a causa anche di un ottimo Jimmy Butler autore di 13 dei suoi 36 punti (10 rimbalzi, 4 assist, 4 palle rubate) nel secondo quarto di gioco in cui la compagine di Spoelstra ha registrato un parziale di 30-15. Adesso la serie si sposterà in Florida, dove Miami avrà il primo match point.

New Orleans Pelicans – Phoenix Suns 118-103 (Serie in parità sul 2-2)

Atlanta Hawks – Miami Heat 86-110 (MIA conduce la serie 3-1)