Playoff NBA, Steve Kerr su Kuminga: “Si farà trovare pronto”

Mancano poche ore a Gara 4 tra i Golden State Warriors e i Denver Nuggets. I californiani sono in vantaggio 3-0 e cercheranno di concludere i giochi in quel di Denver. Fino a questo momento, la serie è stata a senso unico, con Golden State che ha dominato le due partite in casa e gestito al meglio Gara 3.

Grande protagonista, nonché principale rivelazione della stagione, è Jordan Poole, il quale si sta dimostrando sempre più cruciale all’interno delle gerarchie della squadra. Tuttavia, in molti si sono chiesti la motivazione riguardante lo scarso minutaggio che Steve Kerr sta riservando al rookie Jonathan Kuminga.

Quest’ultimo si è rivelato molto utile durante la regular season e ha mantenuto medie di 9.3 punti, 3.3 rimbalzi e 0.9 assist per partita. A questo proposito, ecco come si è espresso Steve Kerr:

“Durante i Playoff vi sono molte variabili che possono modificare l’andamento di una serie, come ad esempio gli infortuni. Dunque, bisogna essere preparati ad ogni evenienza. Negli ultimi anni numerosi giocatori si sono rilevati molti utili, come JaVale McGgee e Nick Young. Per questo Jonathan deve stare tranquillo e farsi trovare pronto quando sarà il suo momento di scendere in campo.”

Staremo a vedere se gli Warriors riusciranno a completare lo sweep e a raggiungere le semifinali della Western Conference.

