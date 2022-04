Risultati NBA, i Bucks vincono ancora a Chicago: 3-1 nella serie

I Milwaukee Bucks sono ad una sola vittoria dal passaggio verso il secondo turno dopo la loro grande vittoria allo United Center in Gara 4 con il risultato di 119-95. I Bucks sono in vantaggio per 3-1 in attesa di tornare a Milwaukee. Senza Khris Middleton, i ragazzi di Budenholzer hanno messo in mostra il loro collettivo, guidati da un eccellente Giannis Antetokounmpo (32 punti, 17 rimbalzi, 7 assist e 2 stoppate), insieme a Jrue Holiday (26 punti e 7 assist). Da segnalare, però, anche la prestazione di Grayson Allen, incontenibile con 27 punti (6/7 dall’arco). Bobby Portis ha aggiunto altri 14 punti e 10 rimbalzi.

I Bucks hanno tirato con il 52.3% complessivo, incluso un superbo 17/33 da 3 punti, mentre i Bulls hanno fatto male specialmente da dietro l’arco con 9/36. Per Chicago non sono bastati i 24 punti e 13 assist di Zach LaVine, i 23 punti di DeMar DeRozan e la doppia doppia da 11 punti e 10 rimbalzi di Nikola Vucevic.

Chicago Bulls – Milwaukee Bucks 95-119 (MIL conduce la serie 3-1)

