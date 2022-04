NBA, Steve Nash aspetta ancora Ben Simmons

Con una serie Playoff da raddrizzare, il rientro di Ben Simmons continuamente rimandato passa se possibile in secondo piano rispetto all’urgenza di vincere Gara 3 sul parquet di casa. In ogni caso, la vicenda riguardante il giocatore australiano continua a tenere banco animando la giornata di vigilia dei Brooklyn Nets.

Né atleta né coaching staff si sbilanciano più di tanto. Di seguito le dichiarazioni di Simmons:

“Quando sarò pronto pronto fisicamente voglio essere a disposizione per aiutare la squadra a vincere, sono stato scambiato ai Brooklyn Nets per questo. […] Fit [tecnico]? Mi troverò bene, non sono preoccupato da quel punto di vista. È davvero frustrante vedere la squadra faticare, soprattutto quando non puoi dare il tuo contributo in campo. Faccio ciò che posso per farmi sentire dalla panchina. È una situazione da monitorare giorno per giorno, stiamo cercando di mettere assieme i tanti giorni positivi per costruire [da quelle sensazioni] ma non posso dire con certezza se giocherò Gara 3 o Gara 4. Se ora potessi giocare sarei in campo.”