Risultati NBA, Trae Young salva Atlanta, Milwaukee domina Chicago, Suns OK

Gli Hawks sono usciti vincitori da Gara 3 contro Miami grazie ad un floater di Trae Young (24 punti, 4 rimbalzi, 8 assist, 3 palle perse) a 4.4 secondi dalla sirena e dopo aver rimontato uno svantaggio di 16 lunghezze. La squadra della Georgia (51.2% dal campo contro 44.1%) torna dunque sull’1-2 nella serie. Poco prima del tiro di Young, Jimmy Butler (20 punti, 10 rimbalzi, 8 assist) aveva sbagliato un jump che avrebbe portato Miami a 3 punti di vantaggio. Nel corso del match, la compagine di Spoelstra ha perso Kyle Lowry a causa di un problema al quadricipite nel 3° quarto. Per il Gallo sono arrivati 11 punti in 24 minuti di gioco.

Con la serie ferma sull’1-1 e Devin Booker (bicipite femorale) assente – ma in panchina – fino a nuovo avviso, è stato Chris Paul a prendere in mano la situazione in Gara 3 a New Orleans questa notte: il play ha firmato 19 dei suoi 28 punti (e 14 assist) nel 4° quarto (di cui 15 dei primi 23 punti della sua squadra nell’ultimo periodo). I Suns hanno espugnato NOLA non senza difficoltà con il punteggio di 114-111, passando in vantaggio nella serie per 2-1. Molto bene DeAndre Ayton con 28 punti, 17 rimbalzi e 3 palle rubate. Mikal Bridges ha aggiunto 17 punti, JaVale McGee 15 punti. Dall’altra parte, Brandon Ingram e CJ McCollum hanno firmato rispettivamente 34 e 30 punti.

Per la prima partita della serie a Chicago e dopo una sconfitta in Gara 2, i Bucks hanno reagito da campioni NBA quali sono. Milwaukee, senza Khris Middleton (out per infortunio al ginocchio) ha trovato altri alleati su cui fare affidamento, come Grayson Allen, 5/7 dall’arco (14 punti nel solo 1° tempo) dalla panchina, per 22 punti totali. Nessun giocatore in quintetto per i Bucks ha dovuto giocare per più di 30 minuti: Giannis Antetokounmpo ha firmato 18 punti, 7 rimbalzi e 9 assist, Bobby Portis 18 punti e 16 rimbalzi, Jrue Holiday 16 punti, 6 rimbalzi e 6 assist. Questa è la peggiore sconfitta nella storia dei Bulls in casa ai Playoff in termini di differenza punti. Nikola Vucevic ha segnato 19 punti, Zach LaVine 15, mentre DeMar DeRozan – 41 punti in gara 2 – appena 11. Milwaukee ha messo in cascina il match sin dall’intervallo (in vantaggio 60-41).

