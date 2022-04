NBA, Chris Paul: 19 punti nell’ultimo quarto e Phoenix vince Gara 3

Chris Paul l’ha fatto di nuovo. Sono infatti 19 i punti segnati da The Point God nell’ultimo quarto di Gara 3 tra Phoenix Suns e New Orleans Pelicans. Grazie alla sua prestazione personale, Paul è riuscito a regalare la vittoria ai Suns, portandoli avanti 2-1 nella serie, nonostante la pesante assenza di Devin Booker. Secondo ESPN, è la quarta volta in carriera che riesce a segnare 19 o più punti nell’ultimo quarto di una partita.

Chris Paul trascinatore: i commenti dei giocatori

Oltre alle doti realizzative messe in mostra nell’ultimo quarto, nel resto della partita Chris Paul ha mostrato un’ottima connessione con Deandre Ayton. Nel quarto finale però, Ayton ha chiesto esplicitamente al compagno di passare meno la palla, e di cercare di prendersi più tiri. Detto fatto, come affermato dallo stesso Paul dopo Gara 3:

“Stavo cercando i miei spot. Poi, finalmente un paio di tiri sono entrati, ho provato a essere aggressivo e ad ascoltare DA [Deandre Ayton].”

Anche lo stesso Ayton ha commentato la prestazione di CP3 nell’ultimo quarto:

“Ho iniziato a sentire una terminologia diversa in campo. E ho detto a Chris ‘Sono tornati a marcarci normalmente, ho bisogno che tiri a canestro. Avrai un tiro pulito, ho solo bisogno che vieni fuori e inizi a tirare.’ L’ha fatto. Ecco come mi sono sentito nell’ultimo anno quando prendeva il controllo dell’ultimo quarto.”

Infine, anche coach Monty Williams ha voluto congratularsi con Chris Paul per la sua prestazione in Gara 3:

“Voglio dire, è uno di quei giocatori che sa giocare nel modo giusto. Sa capire come e quando creare per se o per gli altri. Le qualità da leader che voi ragazzi non vedete nei timeout sono probabilmente impressionanti tanto quello che lui fa sul campo, e voi sapete quello che fa in campo. É così significativo per la squadra.”

