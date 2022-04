NBA, Kings: D’Antoni, Mark Jackson, Mike Brown tra candidati panchina

La ricerca di un allenatore a cui affidare la guida tecnica di una squadra NBA non è mai semplice. Il livello di difficoltà si alza ulteriormente se la squadra chiamata a scegliere, manca la qualificazione ai Playoff da 16 stagioni. Il contesto perdente non gioca a favore dei Sacramento Kings, ma la franchigia ha iniziato a sondare il terreno per chiedere permesso di colloquio con diversi profili d’interesse, sopratutto assistenti allenatori.

I candidati per la panchina NBA dei Sacramento Kings

Alcuni nomi circolati in queste ore, confermati da più fonti, ESPN e The Athletic: Mike D’Antoni, Mike Brown (Golden State Warriors) Steve Clifford (consulente Brooklyn Nets), Darwin Ham e Charles Lee (Milwaukee Bucks) Will Handy (Boston Celtics). Nelle prossime settimane i colloqui entreranno nel vivo.

