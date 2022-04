NBA, problemi al pollice destro per Embiid, ma dovrebbe giocare Gara 4

Anche quando la serie di primo turno sembra in discesa, sul 3-0, a una vittoria dal passaggio al round successivo, non si può mai stare tranquilli durante i Playoff NBA.

Infortunio Embiid, ecco come sta

I Philadelphia 76ers devono infatti fare i conti con un sospetto infortunio al pollice della mano destra che potrebbe limitare l’impiego di Joel Embiid, sempre più decisivo. In attesa di esami più approfonditi che che chiariscano l’entità del problema, il giocatore sembra intenzionato a giocare nonostante il dolore e si affiderà al consulto dello staff medico dei 76ers. La notizia, battuta da Ramona Shelburne di ESPN, trova conferme anche da fonti The Athletic.

