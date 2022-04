NBA, Playoff: Ben Simmons pronto per Gara 4?

Zero vittorie nelle prime due partite. Questo è il bilancio dei Brooklyn Nets, fin qui, nei Playoff NBA 2021/2022. L’accoppiamento con i Boston Celtics prometteva scintille e così è stato, specialmente nella spettacolare Gara 1 di qualche giorno fa. Nonostante un Kyrie Irving strepitoso, quella volta la difesa biancoverde e il game-winner di Tatum fecero la differenza.

Stanotte è arrivata la seconda vittoria di Boston, che si è così portata sul 2-0 nella serie. Brooklyn ha dovuto fare i conti con la serata storta di Kevin Durant e Kyrie Irving, entrambi imbrigliati alla perfezione dalla straordinaria difesa avversaria. Entrambi i giocatori hanno infatti tirato con percentuali a dir poco rivedibili.

Per far fronte ad una situazione complicata ma non ancora irrisolvibile, i Nets potrebbero decidere di giocarsi l’asso nella manica, che corrisponde al nome di Ben Simmons. L’ex Philadelphia potrebbe infatti fare il suo debutto con la nuova casacca proprio in questa serie.

Simmons in campo lunedì per Gara 4?

Ad annunciare l’esordio dell’australiano è stato Shams Charania:

Brooklyn Nets three-time All-Star Ben Simmons plans to make his season debut in Game 4 vs. Boston on Monday as long as rehab remains on course, sources tell @TheAthletic @Stadium. Simmons is set to play his first game since June 2021. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 21, 2022

Dopo essere stato fuori dai campi per quasi 10 mesi, in seguito allo scontro frontale con i Sixers, sulla condizione fisica di Ben Simmons c’è molto di più di un semplice interrogativo. Tuttavia i Nets non possono permettersi un’altra stagione fallimentare e per questo motivo sembrerebbero disposti a gettare Simmons nella mischia già in una potenzialmente decisiva Gara 4, nonostante la lunghissima assenza.

