Mercato NBA, ora è ufficiale: i Lakers licenziano Vogel

Dopo settimane di voci, ora è ufficiale: i Los Angeles Lakers hanno licenziato coach Frank Vogel dopo tre stagioni alla guida della panchina. I californiani hanno annunciato la separazione attraverso un post su Twitter in cui hanno ringraziato Vogel in questa maniera:

“Thank You, Coach”

Poco dopo la vittoria dei Lakers a Denver, Adrian Wojnarowski aveva annunciato che Frank Vogel era vicino al licenziamento. L’ex head coach di Indiana, paga il brutto andamento gialloviola dopo la pausa All-Star in cui LeBron James & co. hanno perso 18 delle 24 partite in programma, così come una papabile qualificazione ai Playoff NBA 2022.

Queste le parole di Rob Pelinka, GM dei Lakers, su Vogel:

“Ho il massimo rispetto per Frank sia dentro che fuori dal campo. Frank è un grande coach e un grande uomo, a cui saremo sempre grati per il suo lavoro nel guidarci al titolo 2020. Questa è una decisione incredibilmente difficile da prendere, ma che crediamo necessaria. Auguriamo a Frank e alla sua famiglia il meglio per il futuro”.

Mercato NBA, coach Lakers: i nomi dei papabili sostituti

Chiaramente, ora l’intenzione della franchigia è quella di ripartire da un nome forte. Ecco perché sul mercato NBA, tutte le strade portano a Nick Nurse, capo allenatore di quei Toronto Raptors capaci di vincere contro i Golden State Warriors nel 2019, grazie ad un gioco di squadra corale di primissimo livello. Non c’è, però, solo lui sul taccuino del front office gialloviola: secondo i ben informati, anche Quin Snyder (Jazz) e Doc Rivers (76ers) potrebbero essere sondati. Ovviamente, solo dopo la postseason.

