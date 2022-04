Quella tra i Golden State Warriors e i Nuggets è stata una vera e propria battaglia, vinta dagli uomini di Steve Kerr: tutti protagonisti nel successo di Denver, con Klay Thompson che segna 26 punti con 6/13 da tre, Steph Curry illumina subentrando dalla panchina e Draymond Green che toglie la palla decisiva a Jokic a 40 secondi dalla fine. Una vittoria che porta gli Warriors sul 3-0, a un passo dal chiudere il discorso qualificazione.

Three down. One to go. pic.twitter.com/nhJefwbWPN — Golden State Warriors (@warriors) April 22, 2022

Klay Thompson: “Tutto il mio lavoro in questi due anni sta andando a buon fine”

L’entusiasmo in casa Warriors è alle stelle, soprattutto per Klay Thompson, tornato a giocare dopo due anni di assenza. Dopo aver celebrato Jordan Poole – autore di 27 punti – Klay si concede ai microfoni dei giornalisti, dove esprime tutta la sua soddisfazione per questa vittoria:

“Abbiamo giocato bene in entrambe le fasi, sapevamo di trovarci davanti una squadra agguerrita: siamo stati bravi a rispondere colpo su colpo. Arrivare a questo punto è tutto ciò che sogni, è ciò per cui ti prepari e non do per scontate notti come queste: oggi ci siamo divertiti ed è stata una vittoria coraggiosa da parte nostra. Sono felice perché i due anni passati e tutto quello che ho dovuto affrontare, finalmente, stanno avendo un lieto fine”

Klay: “Everything I worked for the last two years is coming to fruition” 🥺 pic.twitter.com/bVSBwTLEHd — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) April 22, 2022

Steph Curry: “Ambiente infuocato, mi piace come ne siamo usciti”

Non c’è solo Klay Thompson tra i protagonisti della vittoria sui Nuggets, anche Steph Curry ci ha messo la firma con 27 punti. Nel post partita, il numero 30 Warriors parla della prestazione di Draymond Green e dell’infuocato Pepsi Center, dove c’era anche la leggenda NFL Peyton Manning:

“È stato incredibile giocare in questa arena, l’ambiente era infuocato e mi è piaciuto il modo in cui ne siamo usciti: non era facile, sentire il calore dei loro tifosi ti può condizionare, ma noi abbiamo gestito bene la situazione. Draymond ha fatto una grandissima partita: aveva un avversario difficile da contenere, ma nei momenti decisivi è stato fondamentale”

“E-X-C-L-A-M-A-T-O-R-Y” Steph held a spelling bee after Game 3 🤣 pic.twitter.com/BYhPpZcFpf — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) April 22, 2022

Ora testa a domenica sera, quando gli Warriors proveranno a chiudere il discorso qualificazione portandosi sul 4-0.

NBA, Playoff: Ben Simmons pronto per Gara 4?