Record partite giocate Playoff NBA in carriera, la classifica

Win or go home, il claim dei Playoff NBA, riassume alla perfezione la forza di una formula da dentro o fuori che stagione dopo stagione si rivela vincente. I tentativi di replica del modello nei vari campionati, anche europei, ne sono una conferma. Contare le presenze in postseason di un determinato giocatore potrebbe sembrare a prima vista un esercizio sterile e superficiale. Sapere chi detiene il record di partite giocate ai Playoff NBA in carriera aiuta però a farsi un’ idea del rendimento complessivo di un atleta, un campione in grado di alzare con costanza il livello nei momenti decisivi della stagione.

Record partite giocate Playoff NBA, la classifica ogni epoca

Il primatista in questa classifica è LeBron James, sul podio anche per quanto riguarda i minuti NBA giocati in carriera. Scopriamo assieme gli altri nomi [Fonti: nba.com/stats ; basketballreference].

CLASSIFICA GIOCATORE PARTITE GIOCATE PLAYOFF NBA CARRIERA 1. LeBron James 266 2. Derek Fisher 259 3. Tim Duncan 251 4. Robert Horry 244 5. Kareem Abdul-Jabbar 237 6. Tony Parker 236 7. Kobe Bryant 220 8. Manu Ginobili 218 9. Shaquille O’Neal 216 10. Scottie Pippen 208 11. Karl Malone 193 Danny Ainge 193 13. Magic Johnson 190 14. Robert Parish 184 15. Byron Scott 183 16. John Stockton 182 17. Dennis Johnson 180 18. Michael Jordan 179 19. Rasheed Wallace 177 20. Dwyane Wade 177 21. John Havlicek 172 22. Ray Allen 171 Andre Iguodala 171 24. Paul Pierce 170 Horace Grant 170 26 Kevin McHale 169 Dennis Rodman 169 28. Michael Cooper 168 29. Sam Perkins 167 30. Bill Russell 165 31. Larry Bird 164 32. Paul Silas 163 33. Wilt Chamberlain 16o 34. Jason Kidd 158 35 Danny Green 156 36. Gary Payton 154 Sam Jones 154 38. Jerry West 153 A.C. Green 153 40. Kevin Durant 153 41. Don Nelson 150 42. James Jones 148 43. Udonis Haslem 147 Lindsey Hunter 147 Serge Ibaka 147 46. Chauncey Billups 146 47. Hakeem Olajuwon 145 Kyle Korver 145 Clyde Drexler 145 Dirk Nowitzki 145 51. Reggie Miller 144 Charles Oakley 144 53. James Worthy 143 Kevin Garnett 143 Kendrick Perkins 143 56. Derrick McCkey 142 57. Clifford Robinson 141 Julius Erving 141 59. James Harden 140 Richard Jefferson 140 Jeff Hornacek 140 J.R. Smith 140 Tayshaun Prince 140 64. Patrick Ewing 139 Kurt Rambis 139 George Hill 139 67 Dale Davis 137 68. Pau Gasol 136 Sam Cassell 136 70. Kawhi Leonard 135 Bruce Bowen 135

Giocatori in attività

Oltre a detenere il record di partite giocate ai Playoff NBA in carriera, LeBron James, come abbiamo visto, è l’unico giocatore in attività a occupare un posto nella top 10 di sempre. Stante la mancata qualificazione dei Los Angeles Lakers alla postseason 2022, il nativo di Akron dovrà attendere almeno un anno per ritoccare le proprie cifre. Vediamo chi lo segue tra i giocatori con più presenze Playoff in carriera.