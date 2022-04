Record NBA, minuti giocati in carriera

Una stagione da 82 e più partite – Playoff inclusi – è lunga e logorante. Anche per questa ragione chi detiene il record NBA per minuti giocati in carriera merita una sottolineatura particolare. Al primo posto in questa speciale classifica troviamo Kareem Abdul-Jabbar, che nelle 20 stagioni NBA disputate con le maglie di Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers ha accumulato ben 57446 minuti giocati in carriera.

Scopriamo assieme la classifica che premia senz’altro i giocatori più longevi.

GIOCATORE MINUTI NBA GIOCATI IN CARRIERA 1. Kareem Abdul-Jabbar 57446 2. Karl Malone 54852 3. LeBron James 52138 4. Dirk Nowitzki 51367 5. Kevin Garnett 50412 6. Jason Kidd 50116 7. Elvin Hayes 50000 8. Kobe Bryant 48643 9. Wilt Chamberlain 47859 10. John Stockton 47766 11. Reggie Miller 47620 12. Tim Duncan 47367 13. Gary Payton 47117 14. John Havlicek 46471 15. Vince Carter 46370 16. Ray Allen 46350 17. Paul Pierce 45879 18. Robert Parish 45704 19. Moses Malone 45071 20. Joe Johnson 44235 21. Hakeem Olajuwon 44218 22. Oscar Robertson 43886 23. Carmelo Anthony 43513 24. Clifford Robinson 42560 25. Buck Williams 42470 26. Jason Terry 42034 27. Shaquille O’Neal 41917 28. Scottie Pippen 41068 29. Michael Jordan 41010 30. Pau Gasol 41001 31. Bill Russell 40726 32. Patrick Ewing 40594 33. Charles Oakley 40278 34. Andre Miller 40268 35. Shawn Marion 40097 36. Chris Paul 39897 37. Otis Thorpe 39824 38. Hal Greer 39788 39. Dwight Howard 39458 40. Andre Iguodala 39396 41. Charles Barkley 39331 42. Mark Jackson 39117 43. Jamal Crawford 38994 44. Walt Bellamy 38940 45. Horace Grant 38625 46. Kevin Willis 38360 47. Tony Parker 38279 48. Dominique Wilkins 38115 49. Steve Nash 38073 50. Lenny Wilkens 38064

Record NBA minuti giocati: atleti in attività

Tra i giocatori attualmente in attività, soltanto LeBron James occupa un posto in top 10 ogni epoca per minuti NBA giocati in carriera.

Classifica aggiornata al 10 aprile 2022.