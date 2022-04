NBA, Playoff: Irving e Durant imbrigliati da difesa Celtics in Gara 2

Abbiamo ancora negli occhi la marcatura su Kevin Durant di Jayson Tatum nel finale della Gara 1 tra Celtics e Nets, prima del canestro decisivo siglato dal #0. Al termine del secondo episodio della serie, il capolavoro difensivo biancoverde pare consolidato. Come segnalato da ESPN, per la prima volta da quando giocano assieme entrambi hanno chiuso con >33% dal campo.

Playoff NBA, Nets al palo: il commento di Irving e Durant dopo Gara 2

Per Brooklyn vincere al Barclays Center diventa un obbligo. Urgenza sottolineata se mai ce ne fosse biogno, anche dalla statistica: nessuna squadra ha infatti rimontato dallo 0-3 in una serie Playoff NBA (143 precedenti).

Le dichiarazioni di Kyrie Irving in conferenza stampa:

“Quando sette giocatori vanno in doppia cifra è la dimostrazione che è senza dubbio un gioco di squadra. Sono sceso in campo valutando la difesa che avrebbero schierato stasera su di me, alcuni tiri hanno fatto dentro e fuori, non sono andato in lunetta e in pitturato quanto avrei voluto. […] Ime [Udoka] ci conosce bene, era nel nostro staff lo scorso anno”

Turning point evidente per il match. Il commento di Irving:

[…] Mentre stai giocando ti accorgi che l’inerzia e il ritmo cambiano in modo un po’ diverso. Eravamo sopra di sette, poi è stato chiamato un fallo, hanno segnato una tripla e ricucito lo strappo. Hanno preso il controllo e non si sono più guardati indietro nel quarto periodo. Ci hanno limitato a un solo tiro per possesso, capitalizzando sulle nostre palle perse, cosa che fanno molto bene. […] Non c’è tempo per essere delusi e fasciarsi la testa, tutto questo fa parte dei Playoff. [… ] Dobbiamo uscire meglio dagli spogliatoi e gestire il vantaggio. […] Non punto il dito contro Kev [Kevin Durant], tutti ci sentiamo responsabili. Nel mio ruolo posso facilitargli il gioco con il supporto dello staff per impostare un piano partita contro questa difesa, che sta dimostrando di essere la numero 1. Sono molto attenti alla posizione di aiuto difensivo, stanno contestando tanti dei nostri tiri. […] Sono insieme da quattro, cinque, sei anni. Non dev’essere una scusa né sono sopreso da ciò che stanno facendo.”

Kevin Durant deve far fronte a una difesa organizzata per bloccare molte soluzioni di gioco.

“Mi mettono attorno 2-3 uomini ovunque vada. Horford lascia la sua marcatura e mi prende. […] Devo avere più pazienza […] anche off-the ball. Iniziamo bene, dobbiamo anche chiudere le partite. Quando cambi in continuazione, con le dimensioni che hanno, è come se giocassero una sorta di zona, non devono inseguire sui blocchi, è un po’ più facile per tutti attenersi al piano partita. […] Stanno facendo un buon lavoro nel limitare la mia capacità realizzativa, sta a me trovare la chiave.”

