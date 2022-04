Risultati NBA, Boston vince ancora con Brooklyn, Chicago espugna Milwaukee, OK Phila

Dopo essere stati sotto anche di un massimo di 17 punti, i Celtics – grazie ad una difesa di ferro – sono riusciti nell’impresa di rimontare Brooklyn e vincere Gara 2 con il punteggio di 114-107. Jaylen Brown ha registrato una prestazione da 22 punti di cui 10 nel 4° quarto, Jayson Tatum ha chiuso con 19 punti (5/16 al tiro), 6 rimbalzi e 10 assist, mentre altri 5 giocatori di Boston hanno firmato almeno 10 punti. Payton Pritchard ha segnato 8 dei suoi ultimi 10 punti nell’ultimo periodo.

Dall’altra parte, Kevin Durant ha firmato 27 punti ma solo 4/17 dal campo, chiudendo con zero canestri nel secondo tempo. Kyrie Irving, fischiato durante l’incontro, è stato limitato a 10 punti. Insieme, hanno tirato con uno scarsissimo 1/17 dal parquet nel solo secondo tempo.

Non sono riusciti ad andare in vantaggio nei tempi regolamentari, hanno perso palla 24 volte e sono andati ai supplementari senza James Harden (6 falli, 19 punti, 6 rimbalzi, 10 assist). Con queste premesse, i 76ers hanno comunque vinto Gara 3 contro Toronto. Devono ringraziare Joel Embiid che ha realizzato una tripla importantissima a 0.8 secondi dal termine. Per il lungo sono arrivati 33 punti complessivi, conditi da 13 rimbalzi, ma anche 6 palle perse.

Con una grande serata di DeMar DeRozan (41 punti, record playoff per lui, 16/31 al tiro, 7 rimbalzi, 4 assist, 2 palle rubate), Chicago è riuscita a pareggiare la serie con Milwaukee grazie alla bella vittoria arrivata nella notte con il punteggio di 114-110. Nikola Vucevic e Zach LaVine hanno aggiunto rispettivamente 24 punti & 13 rimbalzi e 20 punti. Dopo il 32.3% in Gara 1, i Bulls questa volta hanno tirato con il 49.4%. Dall’altra parte, Giannis Antetokounmpo ha raccolto 33 punti, 18 rimbalzi e 9 assist, ma i Bucks hanno dovuto cedere di fronte agli infortuni di Bobby Portis (occhio) e Khris Middleton (legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro).

Milwaukee Bucks – Chicago Bulls 110-114 (Serie in parità 1-1)

Toronto Raptors – Philadelphia 76ers (PHI conduce la serie 3-0)

Boston Celtics – Brooklyn Nets 114-107 (BOS conduce la serie 2-0)