Playoff NBA, Tatum sulla sirena: i Boston Celtics vincono Gara 1 contro Brooklyn!

Tra le partite andate in scena in questi due giorni di Playoff NBA 2022, la più bella è stata certamente quella tra Boston Celtics e Brooklyn Nets. I padroni di casa hanno vinto una Gara 1 davvero emozionante, con cambi di ritmo da una parte e dall’altra. Boston ha regolato i newyorchesi solamente alla sirena grazie ad un layup di Jayson Tatum, su assist – a sangue freddissimo – di Marcus Smart quando mancavano un paio di secondi sul cronometro.

Boston Celtics-Brooklyn Nets 115-114: la cronaca

Veniamo alla cronaca del match. Le compagini hanno vissuto in equilibrio fino al termine del primo tempo (61-61), prima del terzo quarto in cui i Celtics sembravano poter prendere il largo grazie all’efficienza offensiva di Jaylen Brown e Jayson Tatum. Anche in difesa i ragazzi di Udoka hanno fatto il lavoro lavoro. Al termine del parziale, Boston vantava ben undici punti di vantaggio.

Negli ultimi 12 minuti, però, è venuto fuori tutto il talento di Kyrie Irving. Il play – imbeccato a più riprese dal pubblico del TD Garden – ha trascinato la squadra ad una rimonta incredibile, prendendosi responsabilità in diverse occasioni anche da dietro l’arco. È suo il parziale all’interno del quarto con cui Brooklyn ha firmato addirittura il sorpasso. Negli ultimi possessi, però, i Nets sono stati poco precisi, gestendo male la situazione.

A 12 secondi dal termine, i Celtics si sono ritrovati con la palla in mano, con Udoka che non ha voluto fermare l’azione per il più classico dei timeout per preparare qualcosa: Jaylen Brown ha attacco il canestro, scaricato verso Smart, il quale – con due difensori addosso – ha fintato il tiro e poi scaricato la sfera a Tatum. Il resto è storia. Layup e vittoria Boston per 115-114.

Per Boston da segnalare i 31 punti e 8 assist di Tatum, i 23 di Jaylen Brown, i 20 a testa di Horford e Smart. Per i Nets troviamo i 39 punti di un leggendario Kyrie Irving, 23 di Durant, 14 di Dragic e 13 di Claxton.