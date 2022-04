NBA, Antetokounmpo dopo Gara 2: “Dobbiamo divertirci giocando: altrimenti stiamo a casa”

Dopo una vittoria risicata in Gara 1, i Milwaukee Bucks cedono il passo, nel secondo episodio della serie, ai Chicago Bulls che conquistano anche il fattore campo. Ai Campioni NBA in carica, in ansia per le condizioni di Khris Middleton, non basta un sontuoso Giannis Antetokounmpo autore di una simil tripla-doppia da 33 punti, 18 rimbalzi e 9 assist.

E il greco, da leader e capitano della squadra, si è presentato in conferenza stampa nel post partita. Queste le sue dichiarazioni:

“Non abbiamo fatto un lavoro sufficientemente buono. Non basta giocar bene un quarto: dobbiamo essere solidi per tutta la partita e non lo siamo stati. Non stiamo giocando con gioia. Abbiamo troppe aspettative su noi stessi e forse ci siamo caricati di troppa pressione. Se non giochiamo divertendoci possiamo starcene a casa. Se non riusciamo a segnare per 5/6 minuti dobbiamo continuare a difendere, a tirare, a giocare liberi di testa: se perdiamo non è un problema ma dobbiamo tornare a divertirci giocando”

Atetokounmpo esprime preoccupazione per le condizioni di Middleton, uscito per infortunio durante la partita e per cui si teme un lungo stop:

“Khris è uno dei migliori giocatori della squadra. Per vincere abbiamo bisogno di lui e pregherò, come i miei compagni, affinché possa tornare presto. Ma abbiamo altri ragazzi di talento che possono sopperire alla sua assenza. Speriamo non sia niente di troppo serio e che Khris possa essere con noi in tempi brevi ma ho fiducia negli altri ragazzi”

Un commento anche sugli avversari, in particolare su Alex Caruso e DeMar DeRozan, fondamentali per il successo di Chicago:

“Caruso è straordinario. Un giocatore speciale. È un grandissimo difensore, è molto intelligente. Aiuta la squadra facendo tante piccole cose e mentalmente è solidissimo. Su DeRozan non c’è molto da dire: è un giocatore fantastico, difficilissimo da marcare perchè ha un ritmo tutto suo e non importa come difendi: lui riesce sempre a tirare dal suo spot preferito. Credo che abbiamo fatto un gran lavoro su di lui, non ha preso tiri facili o non contestati: è stato semplicemente più bravo e gli va dato molto credito”

Adesso la serie si sposta a Chicago con Gara 3 in programma nella notte tra venerdì e sabato.

