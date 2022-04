Risultati NBA, Golden State 2-0 con Denver, Phila facile con Toronto, Dallas pareggia

-45 è il +/- cumulativo di Nikola Jokic nelle sue prime 2 partite di Playoff contro gli Warriors. Guidati da un enorme Stephen Curry – in uscita dalla panchina con 34 punti, 3 rimbalzi e 4 assist in soli 23 minuti di gioco – gli uomini di Steve Kerr hanno vinto la seconda partita della serie per 126-102. Jordan Poole e Klay Thompson hanno aggiunto rispettivamente 29 e 21 punti. Dall’altra parte, Jokic – nonostante i suoi 26 punti, 11 rimbalzi e 4 assist – è stato comunque ben limitato dai californiani (9/20 al tiro, 0/4 da 3 punti). Intorno a lui altri 4 giocatori hanno messo a referto almeno 10 punti, ma nessuno ha superato i 12.

Con Luka Doncic ancora fuori, è toccato a Jalen Brunson fare la partita della sua vita per consentire a Dallas, in svantaggio di 10 punti all’intervallo dopo un 31-4 subito nel secondo quarto, di pareggiare la serie 1-1. Il play ha chiuso con 41 punti, 8 rimbalzi, 5 assist e 2 palle rubate nella vittoria per 110-104 dei Mavs. Maxi Kleber ha aggiunto 25 punti di cui 8 tiri da 3 punti (8/11) sui 22 realizzati (22/47) dalla squadra, un nuovo record di franchigia. Il tedesco viaggiava con il 19% dall’arco dalla pausa dell’All-Star Game.

Minacciato fisicamente dai Raptors, Joel Embiid – rientrato zoppicando negli spogliatoi a causa di un dolore al piede sinistro all’intervallo – nella notte ha fatto il suo dovere contro i canadesi, registrando 31 punti e 11 rimbalzi nella facile vittoria della sua squadra. Phila ora conduce la serie per 2-0. Tyrese Maxey ha aggiunto 23 punti, 9 rimbalzi e 8 assist, Tobias Harris 20 punti, 10 rimbalzi e 3 stoppate, mentre James Harden 14 punti, 6 rimbalzi, 6 assist e 3 palle rubate. Gara 3 si giocherà mercoledì a Toronto.

