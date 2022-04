Notte di festa per i Dallas Mavericks che pareggiano la serie contro Utah vincendo Gara 2: i riflettori se li prende tutti Jalen Brunson, autore di 41 punti (career-high ai Playoff) e primo giocatore nella storia della franchigia a segnare più di 40 punti e a registrare 0 palle perse in una partita della postseason. Una vittoria fondamentale per i texani, orfani di Luka Doncic.

What a night for @jalenbrunson1! 🔥 41 PTS (15-25 FGM) *Playoff Career-High*

🔥 8 REB

🔥 5 AST

🔥 2 STL

🔥 6 3PM Game 3: Jazz/Mavs

Thurs. 9pm/et on NBA TV pic.twitter.com/K1ljaCIZWW — NBA (@NBA) April 19, 2022

Jalen Brunson: “Sto solo giocando a modo mio”

Una prestazione superlativa quella di Jalen Brunson, figlia della volontà del giocatore e di tutti i Mavs di allungare la serie per poter dare tutto il tempo a Luka Doncic di recuperare senza fretta, come spiega nel post partita:

“Sono contento della mia gara, non tanto per i numeri registrati quanto per aver aiutato la squadra a vincere. Sto solo giocando a modo mio, come so fare: ho studiato la loro difesa e ho cercato di capire cosa potevo fare per superarla. Segnare 5/5 nei primi minuti fa piacere, ma non ha inciso sulla mia mentalità perché quella è la stessa di quando stavo 0/5. Non puoi permetterti di giocare tranquillo, devi dare il massimo per ragazzi come Luka che non ci sono: vuole tornare il prima possibile, ma non deve forzare i tempi perché abbiamo bisogno di lui. Stiamo cercando di allungare la serie per farlo tornare, ma deve procedere con calma: possiamo migliorare molto, dobbiamo mantenere questa rotta a partire da Gara 3”

The hero of Game 2. His game plan for Game 3… "We've got a lot of room for improvement and there are things that we can clean up. We've just got to stay the course."@dallasmavs | #MFFL | 📺 BSSW | #dALLasIN pic.twitter.com/nACkDP3ByY — Bally Sports Southwest (@BallySportsSW) April 19, 2022

Jason Kidd: “Stasera dovevamo assolutamente vincere”

Una vittoria in casa per pareggiare la serie era fondamentale in vista di Gara 3 a Utah, come spiega l’allenatore dei Mavs Jason Kidd nel post partita:

“Stasera abbiamo fatto quello che dovevamo fare, cioè vincere. Eravamo concentrati solo sulla partita di questa sera: pareggiare la serie era fondamentale perché dopo andiamo a casa loro, dove troveremo un ambiente ostile. Sono contento dei ragazzi, hanno fatto una grande partita: Jalen Brunson è un giocatore che si mette sempre a disposizione e i suoi compagni lo sanno, la prestazione di oggi non è un caso”

Jason Kidd responds to tonight's team effort across the board. He says, "It's just mathematics. If we're making 3's and they're making 2's, we feel like we're playing their game and that we have the advantage."@dallasmavs | #MFFL | @RealJasonKidd | #dALLasIN pic.twitter.com/kh3cfeiSxI — Bally Sports Southwest (@BallySportsSW) April 19, 2022

