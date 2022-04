NBA, Sam Presti non mette fretta alla ricostruzione Thunder

I 133’ di exit interview al termine della stagione NBA 2021-2022 sono già indicativi delle intenzioni di Sam Presti. La stessa calma con cui il GM risponde ai giornalisti in conferenza stampa riflette in effetti l’approccio meticoloso che il management degli Oklahoma City Thunder adotterà nel pianificare il futuro.

Di seguito alcuni estratti dell’intervento di Presti riportato da The Oklahoman.

“Oklahoma City si aspetta – e merita – un successo straordinario. Inseguire questo successo è ciò che ci guida. Voglio però essere trasparente e realista riguardo il percorso che il soddisfacimento di tali aspettative potrebbe richiedere. Nonostante la rapida ascesa e crescita, Oklahoma City resta il secondo mercato più piccolo in NBA. Se da un lato ciò porta vari benefici, dall’altro pone di fronte a sfide sul piano strategico. Per come è concepito il sistema della lega, le squadre negli small market operano con significativi svantaggi. Non c’è ragione di nasconderlo. Non significa che non possiamo avere incredibile successo – noi e altre squadre di piccole medie realtà siamo il miglior esempio della capacità di superare il tutto.”