I Philadelphia 76ers si portano sul 2-0 nella serie del primo turno Playoff contro Toronto: brilla ancora la stella di Joel Embiid, autore di 31 punti, 11 rimbalzi e fresco finalista per il premio MVP della stagione. Nel post partita infiamma la polemica con Nick Nurse, che si è lamentato delle chiamate dei falli da parte della terna arbitrale.

Nella partita di questa notte contro i Raptors, Joel Embiid ha segnato 12 dei suoi 14 tiri liberi: secondo Nick Nurse sono troppi i falli fischiati a favore del centro di Philly, che si lamenta degli arbitri troppo riguardevoli nei confronti del camerunense. Non è assolutamente d’accorso il numero 21 dei 76ers che, nel post partita, replica:

“Mi hanno messo a terra un paio di volte e per me è qui che diventa interessante. Sono tipo uno che dice:’Figo. Tornerò con più forza e mi prenderò gioco di te. Se provi a triplicare la marcatura su un solo uomo, in qualche modo raggiungerà la linea del tiro libero: le chiamate dei falli erano giuste anzi, secondo me, dovevano Essere di più”

Durante il finale di partita Embiid ha scambiato due parole con l’allenatore dei Raptors Nurse, dove gli ha chiaramente detto:

“È un grande allenatore, ho molto rispetto per la sua storia e per quello che è riuscito a fare, ma gli ho detto che deve smetterla di lamentarsi degli arbitri. Nella prossima partita gli arbitri lasceranno correre di più, è sempre così quando i Raptors si lamentano”

Joel Embiid explains what he told Nick Nurse at the end of Game 2 👀😅 pic.twitter.com/tUToBrJdlx

— NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) April 19, 2022