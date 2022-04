NBA, DeMarcus Cousins: “Mi rivedo un po’ in Jokic”

Prima della Gara 2 Playoff contro i Golden State Warriors, coincisa peraltro con la sua espulsione per doppio tecnico, DeMarcus Cousins aveva concesso una lunga intervista a Marc J. Spears di Andscape.

DeMarcus Cousins si sente precursore dei moderni ‘lunghi’ NBA

A Denver, complice il legame di lunga data con coach Mike Malone, Boogie sembra a suo agio. Giocare accanto a Jokic, forse, aumenta i rimpianti di una carriera costellata di What if. Ecco, in proposito un passaggio della chiacchierata che riprende il paragone con il compagno di squadra:

“Senza nulla togliere a Nikola Jokic – che è unico – mi ci rivedo un po’, certo. Se pensiamo ai lunghi moderni che oggi celebriamo, mi sento un po’ il loro padrino. Non mi verrà riconosciuto, va bene. ma lo riconosco io a me stesso, so cos’ho fatto in questo gioco. Sono il primo lungo a raccogliere triple doppie, il primo a tirare da tre. Accumulavo triple doppie quando c’erano due lunghi in pitturato, quando c’erano un’ala grande e un centro.”

Leggi anche:

Il quintetto ‘da videogioco’ degli Warriors secondo Kuzma

Jalen Brunson show in Gara 2: 41 punti segnati contro Utah

Sam Presti non mette fretta alla ricostruzione Thunder

Marcus Smart è il Defensive Player of the Year NBA 2021-2022