NBA, Michael Malone abbraccia DeMarcus Cousins: “Lo adoro”

Dopo la prima partita in maglia Nuggets in questa nuova parentesi della sua stagione NBA 2021-22, possiamo dire che nessuno capisce DeMarcus Cousins come Michael Malone.

DeMarcus Cousins difeso da Malone

Allenatore e giocatore, già assieme ai tempi dei Sacramento Kings, hanno sviluppato un legame speciale. L’intesa affiora, in particolare, nei momenti di difficoltà. Lo confermano le dichiarazioni di Malone dopo la sfida contro i Pistons della notte NBA:

“So cosa ha passato [DeMarcus Cousins]. Dopo aver giocato bene con la maglia di Milwaukee, era a casa in attesa di sentir squillare il telefono. Per me è una cosa incredibile. Non so se la gente abbia paura di lui o cos’altro, ma io non ne ho di certo. Lo adoro.”

Al suo esordio, Cousins ha chiuso con due punti (1-7 al tiro), sei rimbalzi e un assist.

