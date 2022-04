NBA Playoff, John Collins scenderà in campo contro gli Heat

Fra poco meno di un’ora, i Miami Heat scenderanno in campo contro gli Atlanta Hawks per Gara-1 di questi NBA Playoff. Miami si presenta da testa di serie numero uno come assoluta favorita. Tuttavia, gli Hawks hanno dimostrato grande carattere nel corso del torneo Play-in, riuscendo a sconfiggere sia gli Charlotte Hornets che i Cleveland Cavaliers.

Inoltre, va ricordato che l’anno scorso riuscirono ad arrivare fino alla finale della Eastern Conference, venendo sconfitti solamente dai Milwaukee Bucks futuri campioni. Dunque gli Heat non devono commettere il grave errore di sottovalutare il talento di Trae Young e compagni.

Per di più, è giunta l’ufficialità che John Collins scenderà in campo. Il giocatore era out dallo scorso 11 marzo a causa di un infortunio subito al piede destro. Per gli Hawks si tratta di un’ottima notizia in quanto potranno contare sulla sua sua fisicità ed esplosività sia difensiva che offensiva.

Atlanta's John Collins will play in Game 1 vs. Heat today, barring issues in warmups, sources said. Gut-it-out return for the Hawks, who are without Clint Capela. https://t.co/ZMpGsL0tUN — Shams Charania (@ShamsCharania) April 17, 2022

Collins quest’anno ha mantenuto medie di 16.2 punti, 7.8 rimbalzi e 1.8 assist a partita. Staremo a vedere se il suo impatto sarà in grado di spingere gli Hawks a compiere l’impresa.

