NBA, Kyrie Irving prepara l’esordio Playoff 2022 a Boston

Nella domenica di Pasqua, che coincide con l’esordio ai Playoff NBA 2022, Kyrie Irving è pronto a recapitare sorprese alla sua ex squadra, i Boston Celtics. È un remake dell’anno passato al primo turno, ma con protagonisti in gran parte diversi. Tra i più attesi senza dubbio proprio il #11 Nets.

Di seguito un passaggio delle dichiarazioni rilasciate alla vigilia:

“Nell’ultima partita giocata contro, i roster erano più o meno questi, siamo andati a Boston e abbiamo accumulato minuti d’esperienza in campo assieme. La partita si è decisa in volata e loro avevano giocato in maniera incredibile. Sono belli da vedere quando girano a pieno regime, per quanto ci riguarda dobbiamo limitare [la loro possibilità di ripetere] quel tipo di serate. Sarà probabilmente una serie che passerà alla storia per la quantità di talento presente in campo nello stesso momento. Tutto ciò che gravita attorno all’evento è un bene per la pallacanestro. Il passato? Sono trascorsi tre anni, se tutto andrà bene dopo questa serie potremo finalmente chiudere il capitolo e smetterla di parlare di ciò che è stato. Non voglio pensare ad altro che non sia la nostra squadra. Né ai tifosi, né all’atmosfera né a tutte quelle cose che sfuggono al mio controllo.”