NBA Playoff, Embiid applaude Maxey: “Abbiamo bisogno di tutti”

Tyrese Maxey si è preso i riflettori nella prima notte Playoff dei Playoff 2022. I Sixers hanno avuto la meglio sui Raptors nonostante le difficoltà al tiro della coppia Embiid Harden. A fronte di una vittoria Doc Rivers ha diversi motivi per sorridere.

Da parte sua, Joel Embiid ha applaudito il rendimento del compagno di squadra. Così nella conferenza stampa dopo gara:

“Come sto continuando a dire abbiamo bisogno di tutti, sono contento che stasera [Tyrese Maxey] abbia giocato bene, l’ha fatto per tutto l’anno. È solo una partita, abbiamo bisogno di ripeterci altre tre volte. Sono stato spesso raddoppiato e triplicato, conosco le scelte della difesa su di me, dopo le tante partite contro di loro. Forse per la prima volta ho chiuso a 0 palle perse vs Toronto, devo riuscirci con più frequenza.”