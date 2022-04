Playoff NBA, Miami domina Atlanta: Trae Young malissimo, Robinson da record

Per questa prima partita nella serie tra Miami e Atlanta non c’è stata storia: gli Heat hanno impartito una lezione pesantissima agli Hawks su entrambe le estremità del campo, impressionando in particolare in difesa, vincendo quindi per 115-91. Trae Young non è mai riuscito ad entrare nel match, limitato a 8 punti (1/12 dal campo di cui 0/7 da 3 punti), 4 assist e 6 palloni persi. Kyle Lowry e Gabe Vincent non lo hanno lasciato respirare. Miami, invece, dal canto suo ha raggiunto anche i 32 punti di vantaggio, controllando una Gara 1 senza storie.

Gli uomini di Erik Spoelstra hanno tirato con il 52.4% dal campo, di cui un buonissimo 18/38 dalla lunga distanza. Duncan Robinson, non al suo meglio in questa regular season, ha vissuto sulle ali dell’entusiasmo con 27 punti e 8/9 dall’arco. Mai un giocatore degli Heat aveva segnato così tanti tiri da 3 punti in una singola gara Playoff, concludendo con un TS% del 129.3%, un record nella storia della postseason per un giocatore che ha segnato almeno 25 punti.

Jimmy Butler ha aggiunto 21 punti, 6 rimbalzi, 4 assist e 3 palle rubate, mentre PJ Tucker ha firmato altri 16 punti, così come Kyle Lowry con 10 punti, 9 assist e 2 palle rubate. Da segnalare, infine, i 17 punti di Danilo Gallinari, miglior marcatore degli Hawks.