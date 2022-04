NBA, infortunio Clint Capela: ancora una settimana di stop

Vincitori contro Hornets e Cavaliers nel torneo Play-In, gli Hawks si sono qualificati di diritto ai Playoff NBA 2022 con delle belle prove di forza. La cattiva notizia è che il loro centro Clint Capela si è infortunato al ginocchio destro a Cleveland venerdì sera. Evan Mobley, è caduto sopra il ginocchio del lungo di Atlanta, facendolo iperestendere. Ebbene, nelle ultime ore, Capela ha svolto tutti gli esami del caso.

La risonanza magnetica non ha rivelato alcun danno strutturale al ginocchio destro. Tuttavia, non potrà essere presente per l’inizio della serie contro i Miami Heat, poiché dovrebbe essere rivalutato dallo staff medico tra una settimana. Brutte notizie per Atlanta, che dovrà fare affidamento su Onyeka Okongwu. L’esordio degli Hawks in questa postseason è programmato per Gara-1 oggi alle ore 19.00 italiane.

