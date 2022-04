NBA, Steve Nash: “Ritorno di Ben Simmons durante i Playoff sfida che accogliamo”

I Brooklyn Nets si stanno preparando per la sfida di questa notte contro i Cleveland Cavaliers, valida per il primo turno del Play-in Tournament. A fare da contorno a questa importante partita però, c’è sempre la questione Ben Simmons. Il giocatore non è mai sceso in campo in questa stagione, ma il suo status è ancora incerto, e nel caso in cui i Nets riuscissero a fare strada ai Playoff, un suo ritorno in campo non è del tutto da escludere.

Le parole di Steve Nash su Ben Simmons

Intervistato dopo l’allenamento di lunedì, coach Steve Nash ha parlato con i giornalisti della situazione Ben Simmons. Ecco le parole dell’allenatore dei Nets alla vigilia della sfida per i Play-in:

“Un’altra sfida, ma che accogliamo con piacere, chiaramente. Quindi staremo a vedere, se ad un certo punto sarà in grado di giocare diventerà grandioso aggiungerlo, provando e imparando mentre scopriamo in che modo può aiutarci senza avere un gran passato con noi, anzi nessun passato, con il nostro gruppo. Il punto chiave è che ci sarebbe un’aggiunta sostanziale di talento alla nostra squadra, quindi ci piacerebbe davvero dargli il benvenuto. Si può integrare e aiutare in un sacco di modi diversi. Noi abbiamo bisogno di aiuto, quindi siamo pronti ad accogliere questa sfida di cercare di integrarlo in una situazione Playoff, senza aver alcun passato con la nostra squadra. Zero minuti in campo con i suoi compagni, vedremo se saremo in grado di fargli capire il più velocemente possibile.”

Secondo Adrian Wojnarowski di ESPN, Ben Simmons potrebbe essere in grado di ritornare in campo durante il primo turno dei Playoff. Nel caso in cui i Brooklyn Nets riuscissero a battere i Cleveland Cavaliers, ad aspettarli ci saranno i Boston Celtics.

