I Denver Nuggets e i Portland Trail Blazers piangono Wayne Cooper, centro che ha legato gran parte dei suoi 14 anni di carriera NBA con queste due franchigie. Si è spento all’età di 65 anni, come scrivono i Nuggets sul loro profilo Twitter.

We are saddened to hear of the passing of a great Nugget, teammate, and person, Wayne Cooper.

He will be sorely missed, and our thoughts are with his family at this time.

Rest In Peace🙏 pic.twitter.com/N3gxzc9WSI

— x – Denver Nuggets (@nuggets) April 12, 2022