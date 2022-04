Dopo lo stop rimediato domenica contro i San Antonio Spurs, Luka Doncic si è sottoposto a risonanza magnetica per capire l’entità dell’infortunio: l’accertamento medico ha confermato lo stiramento al polpaccio sinistro. I Dallas Mavericks non conoscono la data per il rientro del giocatore, che verrà monitorato giorno dopo giorno.

Luka Doncic’s MRI today confirmed a calf strain, as expected, per source. Mavs have not set a timetable for his return. https://t.co/iqYXmbJK0I — Tim MacMahon (@espn_macmahon) April 11, 2022

Luka Doncic in dubbio per Gara 1 contro Utah

Una notizia che mette in dubbio la presenza di Luka Doncic in Gara 1 del primo turno Playoff, dove Dallas affronterà Utah. Come scrive Tim MacMahon di ESPN, una fonte dei Mavs non ha confermato l’assenza di Doncic per la partita di sabato.

Nelle prossime ore parlerà Jason Kidd per chiarire la situazione intorno al talento sloveno per capire se sarà arruolabile o meno per il primo atto dei Playoff.

Doncic si è fatto male al minuto 2:24 del terzo quarto quando, dopo un passaggio in sospensione, si è toccato subito la gamba. Dopo un breve consulto con lo staff medico, il giocatore ha abbandonato zoppicando il parquet.

Un infortunio che è arrivato con molto anticipo rispetto alla prima partita di Playoff, una buona occasione per far riposare e recuperare tutti, come aveva detto Jason Kidd nel post partita contro gli Spurs:

“L’infortunio fa parte del gioco. L’assenza fa parte del gioco. Vedremo come si sente. La cosa bella è che abbiamo vinto il campo di casa, quindi non dobbiamo viaggiare e abbiamo una settimana prima di giocare”

Leggi anche:

NBA, Russell Westbrook: “Vogel? Non so perché avesse problemi con me”

WNBA, il Draft 2022, scelta per scelta; c’è l’italiana Cubaj

NBA, i Denver Nuggets piangono Wayne Cooper