NBA, Jarrett Allen out per la sfida Play-in contro i Nets

Nella sfida del Play-in Tournament che si terrà questa notte, i Cleveland Cavaliers giocheranno contro i Brooklyn Nets. A rendere le cose ancora più complicate per i Cavs, ci sarà l’assenza del loro centro titolare, ovvero Jarrett Allen. L’All-Star è ancora fermo a causa della frattura subita a un dito della mano sinistra il 6 marzo. La notizia è stata riportata da Shams Charania di The Athletic.

I Cavs senza Jarrett Allen

Fuori dal 6 marzo, Jarrett Allen ha saltato le ultime 18 partite di stagione regolare. Senza di lui, i Cleveland Cavaliers, hanno un record negativo di 7 vittorie e 11 sconfitte. La stagione 2021-2022 è stata la migliore in carriera per Jarrett Allen, arrivando addirittura ad essere convocato per il suo primo All-Star Game. Senza di lui, toccherà a Darius Gardland tenere testa da solo a Kevin Durant e Kyrie Irving.

In questa stagione, Jarrett Allen ha tenuto una doppia-doppia di media. Sono infatti 16.1 i punti di media segnati a partita, conditi da 10.8 rimbalzi catturati a gara. Inoltre, l’ex centro dei Nets ha mantenuto 1.6 assist e 1.3 stoppate di media, fino all’infortunio al dito della mano sinistra.

