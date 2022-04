Senza i Playoff, i Los Angeles Lakers hanno esonerato Frank Vogel: una notizia ben accolta da Russell Westbrook, mai entrato in confidenza con il suo (ormai ex) allenatore. Brodie non conosce i motivi dei problemi con Vogel: una situazione che, però, ha condizionato le sue prestazioni con la maglia dei gialloviola.

Durante le interviste di fine stagione, Russell Westbrook ha spiegato che il rapporto con Frank Vogel non era idilliaco. Non sa per quale motivo, ma sa che tutto ciò ha limitato le sue prestazioni in campo:

“Ad essere onesti è un peccato perché non ho mai avuto problemi con nessuno dei miei allenatori prima d’ora. Non sono sicuro di quale fosse il suo problema con me o non sono sicuro del perché, non posso davvero darti una risposta sul perché non ci siamo mai trovati.

Quando sono arrivato qui per la prima volta, non mi è stata data la possibilità di esprimermi al meglio e fare ciò che sono in grado di fare per una squadra e un’organizzazione”