Mercato NBA, Sacramento cambia ancora coach: addio a Gentry

Come già anticipato negli giorni scorsi, The Athletic ed ESPN hanno confermato che i Sacramento Kings hanno deciso di non mantenere Alvin Gentry come capo allenatore. Il 67enne era stato nominato coach ad interim dopo il licenziamento di Luke Walton avvenuto lo scorso novembre, ma a quanto pare nemmeno Alvin è riuscito a fare meglio del suo predecessore.

Mercato NBA, i nomi sul taccuino dei Kings

I californiani si lanceranno quindi nella ricerca di un nuovo allenatore, e – secondo quanto riporta Stein del NYT – i nomi di Terry Stotts, Mike D’Antoni, Mike Brown e Steve Clifford sarebbero citati come possibili candidati. Si tratta ora di capire chi sarà il settimo allenatore dal 2014 che siederà sulla panchina di Sacramento, una franchigia che non vede i Playoff da quasi 20 anni. Nel frattempo, riportiamo che Gentry e i Kings avrebbero discusso di un ruolo all’interno del front office californiano.

The Sacramento Kings won't bring back interim coach Alvin Gentry and are opening up a search for a new head coach, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 11, 2022

Leggi Anche

Mercato NBA, ora è ufficiale: i Lakers licenziano Vogel

Mercato NBA, Timberwolves: rinnovo pluriennale per coach Finch

NBA, infortunio Luka Doncic: rischia di saltare le prime partite Playoff