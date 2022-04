NBA, Gregg Popovich smonta il tanking: “Non fa per me”

Cavalcando un trend positivo nelle ultime settimane, complice il crollo verticale dei Los Angeles Lakers, i San Antonio Spurs si sono assicurati una possibilità nel torneo Play-in della Western Conference. Il 10° posto in partenza obbliga i neroargento a vincere entrambe le sfide degli spareggi per conquistare quantomeno la testa di serie numero otto del tabellone Playoff NBA.

Nonostante l’incertezza coach Gregg Popovich ha rimarcato come la condizione di San Antonio, ancora in corsa per un obiettivo, sia di gran lunga più nobile rispetto a quella di chi da tempo ha tirato i remi in barca. Niente tanking nel vocabolario del coach più vincente della storia NBA. Di seguito un estratto delle dichiarazioni rilasciate sul tema a margine della sfida contro i Mavericks che ha chiuso la stagione regolare Spurs.

“C’è molto da dire a riguardo. Per prima cosa non siamo fatti così. Io non sono fatto così. Non fa per me [agire in tal modo]. Questa potrebbe non essere la filosofia più furba in assoluto, e lo capisco. Noi però […] andremo avanti a competere. […] Onestamente, non so come riuscirei ad andare dai miei e dire loro ‘Ok ragazzi, non lotteremo come dovremmo’. […] Ritengo si faccia un torto ai giocatori. Le lezioni apprese sono molto importanti per il prosieguo delle carriere.”