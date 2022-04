Mercato NBA, Timberwolves: rinnovo pluriennale per coach Finch

Nella giornata di lunedì i Minnesota Timberwolves hanno annunciato il rinnovo pluriennale dell’incarico di allenatore per Chris Finch e il suo coaching staff. Un segnale importante alla vigilia del torneo Play-in che potrebbe valere il pass per la postseason NBA 2022.

Al timone del roster di Minnesota da febbraio 2021, Chris Finch ha raccolto 62 successi nelle due stagioni da head coach NBA. La percentuale di vittorie dell’ultimo biennio, superiore al 50% (.504), lo pone al secondo posto ogni epoca nella storia della franchigia, dietro al compianto Flip Saunders. Soddisfazione da entrambe le parti per il raggiungimento dell’intesa. Le reazioni affidate al comunicato stampa diffuso dai Timberwolves:

Le parole di Chris Finch:

Questo il ringraziamento della dirigenza di Minnesota:

“Chris ha fatto un lavoro incredibile per costruire una mentalità vincente in questa franchigia e darle stabilità e costanza [di risultati]. Non vediamo l’ora di sostenerlo negli anni a venire per il raggiungimento degli obiettivi posti da lui e dal suo staff.”