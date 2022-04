NBA, Gordon Hayward di nuovo infortunato: out per il Play-in

Tornato alle competizioni il 2 aprile scorso dopo quasi 2 mesi di assenza a causa di una distorsione alla caviglia, Gordon Hayward ha giocato solo una partita prima di tornare nuovamente ai box. Infatti, a pochi giorni di distanza dall’inizio del torneo Play-in, gli Hornets hanno annunciato che il giocatore rimarrà out per problemi fisici. L’ala resterà fuori a tempo indeterminato a causa del persistente fastidio al piede sinistro.

Il piede di Hayward sarà ingessato per immobilizzarlo e quindi rivalutato in circa due settimane. In caso di qualificazione, anche i suoi Playoff NBA 2022 sarebbero compromessi, lui che l’anno scorso aveva dovuto saltare diverse partite in questo stesso periodo della stagione.

Hayward è sceso in campo in 49 partite in questa annata sportiva, viaggiando con una media di 15.9 punti, 4.6 rimbalzi e 3.6 assist.

